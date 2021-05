Ultime Notizie Roma del 02-05-2021 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 2 maggio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione e buona domenica da Giuliano Ferrigno il concertone del primo maggio ed esplode la polemica il giorno dopo tedex critica in diretta TV la lega per l’ostruzionismo al ddl Zan e per le posizioni omofobe accusa Rai 3 di censura preventiva la RAI smentisce ma il rapper italiano pubblica la telefonata in cui viene chiesto di desistere per tutta risposta la paghi al sicura che le dichiarazioni pubblicate sono state tagliate torna a respingere le accuse Ci aspettiamo dalla Rai dice il segretario del PD Enrico Letta che Ringrazia Fedex per le parole forti che condivide in pieno sto con lui No La censura intuito di Giuseppe conte con il Movimento 5 Stelle che annuncia un’interrogazione in commissione di vigilanza ma Salvini osserva polemica tutta interna alla sinistra la vicepresidente delle tre che ha parlato con ...