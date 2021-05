Ufficiale | rinviata Manchester United-Liverpool dopo i disordini dei tifosi

(Di domenica 2 maggio 2021) La partita traè stata ufficialmentea causa delle forti proteste deidellocontro la famiglia Glazer. La decisione di rinviare l’incontro è stata presa perché non si poteva garantire l’incolumità dei calciatori delle due squadre. Prima della partita idelhanno dato vita a una forte e accesa protesta contro la famiglia Glazer, mal sopportata da anni e che aveva dato l’ok alla Superlega. La situazione è stata sempre tutto sommato sotto controllo, anche se è stato impedito in un momento alla squadra di raggiungere l’impianto del. Il problema è che molticon fumogeni e bandiere, sono riusciti a entrare sul ...

La polizia ha quindi allontanato i rivoltosi che non si sono arresi e si sono poi radunati davanti al Megastore. Infine è arrivata la decisione: la partita è stataIl comunicatodel Manchester United A seguito di discussioni tra la polizia, la Premier League, il Trafford Council e i club, la nostra partita contro il Liverpool è stataper ...Proteste in Premier League dove una gara è stata rinviata. La Superlega continua a far discutere i tifosi. Nonostante la competizione sia stata ufficialmente cancellata e nonostante l’abbandono da ...Il big match di Premier League Manchester United-Liverpool, previsto per oggi pomeriggio, è stato rinviato a causa dei disordini creati dai supporters dei Red ...