Udinese – Juventus | si gioca domenica 2 maggio alle 18

(Di domenica 2 maggio 2021) Mister Luca Gotti ha presentato ai microfoni diTV, la gara di domani contro la. Mister, dopo la bella vittoria di Benevento lei aveva detto “ora possiamo divertirci”. In quest’ottica magari una sfida come quella contro laarriva al momento giusto. Cosa servirà eventualmente per ottenere un risultato positivo?Laè una squadra forte con tantitori molto bravi. Per pensare di portare a casa un risultato positivo contro di loro bisogna pensare a difendere bene con una certa aggressività prevalentemente in certe zone del campo e non accontentarsi di difendere. Dobbiamo metterli in difficoltà con alcune qualità del nostro pggio. Quelle qualità che riuscirono a battere lo scorso luglio un’altra. Avete ricordato in ...

juventusfc : Gli Highlights di #UdineseJuve sono su @JuventusTV: - juventusfc : Recap ?? le parole di Mister @Pirlo_official alla vigilia di #UdineseJuve ?? - DiMarzio : Le dichiarazioni di Pierpaolo Marino al termine di #UdineseJuventus - leonello81 : RT @_ThousandN: Le parole di Pierpaolo Marino e di altri tesserati dell'Udinese sono tipiche di chi già pregustava i cosiddetti 'premi a vi… - fritzmazz : RT @_ThousandN: Le parole di Pierpaolo Marino e di altri tesserati dell'Udinese sono tipiche di chi già pregustava i cosiddetti 'premi a vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Juventus

... il ritorno di Allegri può propiziare l'acquisto del bomber per la prossima stagione Salvataggio in extremis, ieri, per la, che negli ultimi minuti ha rimontato in casa dell'vincendo ...Sono state queste le parole di Pierpaolo Marino al termine di, terminata 1 - 2 in favore dei bianconeri di Torino. Il DS, ai microfoni di Sky, si è detto molto contrariato per il ...Gli scorsi 27 e 28 aprile si sono disputate le gare di Winner e Loser Bracket dei Playoff della eSerie A Tim su PES 2021 che hanno dato il loro verdetto: ossia le 8 squadre qualificate alle Final Eigh ...TORINO - Il tecnico dell'Udinese, Luca Gotti, ha parlato ai microfoni di Udinese Tv dopo il match perso contro la Juventus: "Io so perfettamente che arbitrare non è facile ma in quella situazione l'ar ...