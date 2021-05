Udinese-Juventus, le probabili formazioni del match (Di domenica 2 maggio 2021) La Dacia Arena apre le porte a Udinese-Juventus. Pirlo non recupera Chiesa, Gotti affida le chiavi della porta a Scuffet La Juventus ha in mano il suo futuro e ad Udine non può sbagliare per conquistare un posto Champions League. I friulani non hanno nulla da chiedere alla classifica e vivono in modo tranquillo le ultime giornate di Serie A. QUI Udinese – Gotti deve fare a meno di Musso, squalificato. Al suo posto è Scuffet il candidato a difendere i pali. Solito schema di gioco, con un 3-5-1-1 molto compatto e Pereyra tra la linee. L’argentino potrebbe anche scendere in campo da mezz’ala. Becao e Samir in ballottaggio per un posto nel terzetto di difesa. Molina favorito su Ouwejan sulla catena di destra. QUI Juventus – Qualche dubbio sullo schieramento dei bianconeri: 3-4-2-1 sulla scia di ... Leggi su zon (Di domenica 2 maggio 2021) La Dacia Arena apre le porte a. Pirlo non recupera Chiesa, Gotti affida le chiavi della porta a Scuffet Laha in mano il suo futuro e ad Udine non può sbagliare per conquistare un posto Champions League. I friulani non hanno nulla da chiedere alla classifica e vivono in modo tranquillo le ultime giornate di Serie A. QUI– Gotti deve fare a meno di Musso, squalificato. Al suo posto è Scuffet il candidato a difendere i pali. Solito schema di gioco, con un 3-5-1-1 molto compatto e Pereyra tra la linee. L’argentino potrebbe anche scendere in campo da mezz’ala. Becao e Samir in ballottaggio per un posto nel terzetto di difesa. Molina favorito su Ouwejan sulla catena di destra. QUI– Qualche dubbio sullo schieramento dei bianconeri: 3-4-2-1 sulla scia di ...

juventusfc : Venerdì di tattica verso #UdineseJuve! ?? ?? - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister @Pirlo_official pre #UdineseJuve ?? Live su @JuventusTv:… - juventusfc : Recap ?? le parole di Mister @Pirlo_official alla vigilia di #UdineseJuve ?? - infoitsport : Le probabili formazioni di Udinese-Juventus: problemi per Morata, c'è Dybala dal 1' - rCapucconio : RT @SiaranBolaLive: #TODAYMATCH #SerieA 17.30 Lazio vs Genoa 20.00 Napoli vs Cagliari 20.00 Sassuolo vs Atalanta 23.00 Udinese vs Juventus… -