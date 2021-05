Udinese Juventus formazioni ufficiali | sorpresa Bernardeschi dall’inizio

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 2 maggio 2021)– Con l’Inter già campione d’Italia, lasi gioca un posto in Champions League. Pirlo ed i suoi uomini alle 18.00 giocano contro l’di Gotti. Non ci saranno Chiesa e Demiral che ancora alle prese con un infortunio, sono rimasti alla Continassa., chi gioca Pirlo opta per il classico 4-4-2 con Szczesny in porta. In difesa Danilo, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro. Cuadrado avanzato a centrocampo con McKennie Bentancur in mezzo. Asulla sinistra, in attacco spazio al duo Dybala-Ronaldo. Leggi anche:– Scuffet; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, ...