Udinese-Juventus 1-2 | le pagelle | Cristiano Ronaldo si sveglia nel finale e salva Pirlo

(Di domenica 2 maggio 2021) Un’altra brutta prestazione dellanella partita del campionato di Serie A, si è giocata la 34esima giornata. La sfida ha messo di fronte la squadra di Andreacontro l’, la compagine di Gotti si conferma in un momento positivo nonostante il risultato.si èto nella ripresa, è quanto confermato anche dalle. Gli ospiti hanno disputato una partita veramente brutta, solo alcuni episodi hanno evitato la sconfitta. L’passa in vantaggio dopo appena 10 minuti con Molina. La squadra di Andreanon riesce a rendersi pericolosa, brutta la prestazione di Dybala. Lasi gioca la carta Morata. Nel...

juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister @Pirlo_official pre #UdineseJuve ?? Live su @JuventusTv:… - juventusfc : Recap ?? le parole di Mister @Pirlo_official alla vigilia di #UdineseJuve ?? - juventusfc : Qualche dato sui nostri prossimi avversari! ?? ?? ?? @Udinese_1896! ??

1 - 2 LIVE 10' Molina (U), 83' su rig. e 89' Ronaldo (J)(3 - 5 - 1 - 1): Scuffet; Becao, Bonifazi (84' Samir), Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan (72' Forestieri), ...Formazioni ufficiali(3 - 5 - 1 - 1): Scuffet; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka. All. Gotti(4 - 4 - 2): ...Udinese-Juventus 1-2: voti, highlights e tabellino. La squadra di Pirlo soffre per più di 80 minuti ma un regalo di De Paul cambia tutto ...Successo in rimonta per la Juventus che nella sfida delle 18 della 34a giornata di Serie A vince 2-1 alla Dacia Arena contro l’Udinese: padroni di casa avanti dopo 10’ grazie alla rete di Molina, ...