Udinese - Juventus 1 - 2 | il commento al risultato della partita

(Di domenica 2 maggio 2021) Una vittoria brutta ma di vitale importanza per la corsa ad un posto in Champions. La Juve contro l'deve ringraziare ancora una volta il suo fuoriclasse Cristiano Ronaldo che con una doppietta ...

juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister @Pirlo_official pre #UdineseJuve ?? Live su @JuventusTv:… - juventusfc : Recap ?? le parole di Mister @Pirlo_official alla vigilia di #UdineseJuve ?? - juventusfc : Qualche dato sui nostri prossimi avversari! ?? ?? ?? @Udinese_1896! ?? - ManguezalFM : Campeonato Italiano - Encerrados: Bologna 3 x 3 Fiorentina Napoli 1 x 1 Cagliari Sassuolo 1 x 1 Atalanta Udinese 1 x 2 Juventus - diydoudylan : RT @Footballogue: [#SerieA????] UDINESE 1-2 JUVENTUS ? FIN DU MATCH ! ?? Molina ?? Cristiano ?? Crist… -

Commenta per primo1 - 2 (primo tempo 1 - 0) Marcatori: 10' p.t. Molina (U), 38' s.t. Ronaldo rig. (J), 44' s.t. Ronaldo (J) Assist: 10' p.t. De Paul (U), 44' s.t. Rabiot (J)(3 - 5 - 1 - 1): ...Una vittoria brutta ma di vitale importanza per la corsa ad un posto in Champions. La Juve contro l'deve ringraziare ancora una volta il suo fuoriclasse Cristiano Ronaldo che con una doppietta nel finale ribalta il risultato del Friuli tenendo a galla la squadra di Pirlo, seconda a 69 punti ...Voti Fantacalcio Udinese-Juventus 34^ giornata: vuoi sapere chi sono stati i migliori e i peggiori della partita? Clicca qui e scopri di più.Udine, 2 maggio 2021- A salvare la Juventus da una clamorosa sconfitta ci pensa ancora Cristiano Ronaldo: nel finale di una partita decisa da un gol dell'Udinese nei minuti inizia ...