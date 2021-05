Udinese Juve 1-0 LIVE | Molina buca Szczesny | McKennie vicino al pareggio

(Di domenica 2 maggio 2021) Alla Dacia Arena, il match valido per la 34ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla “Dacia Arena”,si affrontano nel match valido per la 34ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Si comincia alla Dacia Arena 4? Chiusura De Ligt – Intervento volante in anticipo su Okaka dopo un colpo di tacco di De Paul 6? Tiro Stryger Larsen – Conclusione violenta ma centrale dal limite. Facile per10? Gol– Punizione battuta veloce da De Paul, difesa dellacompletamente sorpresa. il destro incrociato daviene solo toccato ...

juventusfc : Recap ?? le parole di Mister @Pirlo_official alla vigilia di #UdineseJuve ?? - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister @Pirlo_official pre #UdineseJuve ?? Live su @JuventusTv:… - juventusfc : Qualche dato sui nostri prossimi avversari! ?? ?? ?? @Udinese_1896! ?? - Skrikaku : Antonio Conte ci tolse uno scudetto nel giorno di un Udinese-juve Antonio Conte ci regala uno scudetto nel giorno d… - DavideTvok62 : @FrankieWharol66 @SkySport Fammi capire... arrivo a casa, accendo “Sky” Udinese 1 Juve 0 ... non ci siamo minimamente! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Juve

Grandi complimenti all'Inter e alla società, scudetto meritato" ha dichiarato Fabio Paratici a Sky Sport prima della sfida di Serie A trae ...- JUVENTUS 1 - 0 LIVE 10' Molina(3 - 5 - 1 - 1): Scuffet; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka. All. Gotti JUVENTUS (4 - 4 - 2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, ...Il 19° scudetto, contro i 36 della Juve (“Meno 17, molto freddo”, avrebbero commentato ... già assaporato da Triestina e Udinese, in altri tempi. Il Sassuolo prova a impegnare la Roma sino alla fine, ...Udinese – Juventus IN STREAMING GRATIS: COME VEDERLA – Gli abbonati a Sky Calcio potranno guardare Udinese – Juventus in diretta streaming live su pc, tablet o ...