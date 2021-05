Turismo culturale, il Premio Penisola sorrentina partecipa alla Bit di Milano (Di domenica 2 maggio 2021) Il Premio “Penisola sorrentina” anche quest’anno sarà presente alla Bit di Milano, che però stavolta si svolgerà in edizione completamente digitale dal 9 al 14 maggio. “Cercheremo di portare nell’agorà virtuale realizzata da Fiera Milano una serie di contenuti, ispirati al nostro manifesto, la Carta di Sorrento, che pone al centro l’ambiente inteso come paesaggio, natura, contesto individuale e collettivo”, afferma il patron del Premio Mario Esposito. Insieme ad Esposito, a far parte del “digital team” messo in piedi per partecipare alla Bit Milano, ci sono due esperti del settore arte, cultura e organizzazione wedding ed eventi: Francesca Esposito è una event planner della Penisola ... Leggi su ildenaro (Di domenica 2 maggio 2021) Il” anche quest’anno sarà presenteBit di, che però stavolta si svolgerà in edizione completamente digitale dal 9 al 14 maggio. “Cercheremo di portare nell’agorà virtuale realizzata da Fierauna serie di contenuti, ispirati al nostro manifesto, la Carta di Sorrento, che pone al centro l’ambiente inteso come paesaggio, natura, contesto individuale e collettivo”, afferma il patron delMario Esposito. Insieme ad Esposito, a far parte del “digital team” messo in piedi perreBit, ci sono due esperti del settore arte, cultura e organizzazione wedding ed eventi: Francesca Esposito è una event planner della...

