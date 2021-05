Tuffi, sfuma il pass olimpico per Batki-Pellacani nella piattaforma 10 metri sincro (Di domenica 2 maggio 2021) Seconda giornata della Coppa del Mondo di Tuffi 2021 al Tokyo Acquatic Centre, teatro poi delle competizioni a cinque cerchi fra poco più di due mesi, sempre in Giappone. nella prima gara, quella dalla piattaforma synchro 10 metri donne, l’Italia, composta da Chiara Pellacani e Noemi Batki, coppia campione d’Europa in carica a Kiev 2019, finisce solo e non riesce a staccare il pass per i Giochi, al termine di una prova sotto le aspettative, ricca di errori già dai Tuffi obbligatori e con un solo grande salto eseguito, il triplo salto mortale e mezzo ritornato carpiato, migliore in assoluto nella quarta serie. Un peccato perché la qualificazione era assolutamente alla porta delle azzurre, ma vista la gara i rimpianti non sono poi così ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) Seconda giornata della Coppa del Mondo di2021 al Tokyo Acquatic Centre, teatro poi delle competizioni a cinque cerchi fra poco più di due mesi, sempre in Giappone.prima gara, quella dallasynchro 10donne, l’Italia, composta da Chiarae Noemi, coppia campione d’Europa in carica a Kiev 2019, finisce solo e non riesce a staccare ilper i Giochi, al termine di una prova sotto le aspettative, ricca di errori già daiobbligatori e con un solo grande salto eseguito, il triplo salto mortale e mezzo ritornato carpiato, migliore in assolutoquarta serie. Un peccato perché la qualificazione era assolutamente alla porta delle azzurre, ma vista la gara i rimpianti non sono poi così ...

OA_Sport : Peccato. Troppi errori per la coppia campione d'Europa in carica. Un solo grande tuffo, il quarto #Tuffi #Tokyo2020… - gianmilan76 : Peccato. Troppi errori per la coppia campione d'Europa in carica. Un solo grande tuffo, il quarto #Tuffi #Tokyo2020… -

Ultime Notizie dalla rete : Tuffi sfuma Tuffi: niente Coppa del Mondo per la squadra australiana, Annabelle Smith attacca la FINA OA Sport Tuffi, sfuma il pass olimpico per Batki-Pellacani nella piattaforma 10 metri sincro. A Tokyo 2020 vanno Gran Bretagna, Germania, Canada e Messico Seconda giornata della Coppa del Mondo di tuffi 2021 al Tokyo Acquatic Centre, teatro poi delle competizioni a cinque cerchi fra poco più di due mesi, sempre in Giappone. Nella prima gara, quella dall ...

Niente Giochi per quei cinque tuffatori australiani: la scelta della federazione nazionale, l’attacco alla Fina Bisognerà abituarsi all'idea che ogni Paese per non dire ogni atleta, arriverà ai Giochi di Tokyo attraverso percorsi, allenamenti e condizioni diversi e che solo nelle gare olimpiche ci sarà l'unifor ...

Seconda giornata della Coppa del Mondo di tuffi 2021 al Tokyo Acquatic Centre, teatro poi delle competizioni a cinque cerchi fra poco più di due mesi, sempre in Giappone. Nella prima gara, quella dall ...Bisognerà abituarsi all'idea che ogni Paese per non dire ogni atleta, arriverà ai Giochi di Tokyo attraverso percorsi, allenamenti e condizioni diversi e che solo nelle gare olimpiche ci sarà l'unifor ...