Tuffi, Coppa del Mondo Tokyo 2021: Batki/Pellacani chiudono none, sfuma il pass per Tokyo (Di domenica 2 maggio 2021) Nella finale del sincro femminile alla Coppa del Mondo di Tokyo 2021 di Tuffi, Batki/Pellacani terminano al nono posto. Niente qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo per le due atlete azzurre, che non brillano e chiudono a 18 punti dalla zona qualificazione. Gara in salita fin da subito per le italiane, che stazionano nei bassifondi della graduatoria e faticano a risalire la china. Nonostante un accenno di reazione nel finale, i punti ottenuti non sono sufficienti per poter ambire alle posizioni di vertice. Ad aggiudicarsi la gara è stato il Canada, che ha preceduto Gran Bretagna e Germania. Qualificato per i Giochi anche il Messico, in quinta posizione. Esclusa per un soffio la Russia, beffata proprio ...

