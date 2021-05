Trapani | americano atterra con jet privato carico di armi e droga | arrestato

Leggi su ck12

(Di domenica 2 maggio 2021) Fermato dalla Polizia l’uomo ha dichiarato di trovarsi in Sicilia per un’operazione chirurgica. Ma all’interno del jetnascondeva undi. (Photo by IAA via Getty Images)Patrick Joseph Horan, 64 anni, era arrivato venerdì sera con un aereo proveniente dalla Florida.to all’aeroporto diBirgi è statoperché in possesso di undie droghe. Leggi anche -> Benjamin Labatut, chi è lo scrittore cileno: carriera e successidisul jet: le indagini Il controllo sul velivolo è stato effettuato congiuntamente dalla Polizia, dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle ...