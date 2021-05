(Di domenica 2 maggio 2021) Sono state riprogrammate ledei concerti diche sarà a Milano il 21 marzo e a Padova il 22 MILANO – LedelOnce upon a mind di, originariamente previste nel 2020, poi posticipate al 2021, saranno riprogrammate nel: 21 marzo– Milano (Mediolanum Forum) 22 marzo– Padova (Kioene Arena) Iprecedentemente acquistati resteranno validi per i rispettivi nuovi concerti e garantiranno l’accesso solo nella medesima città e location del concerto per cui si era comprato il biglietto. Per maggiorirmazioni sulla validità dei, vai su > ...

Lopinionista : Tour James Blunt 2022: nuove date italiane, info biglietti - gittisun : RT @rmc_official: Appuntamento al 2022! #JamesBlunt #30aprile #RadioMonteCarlo - JamesBluntCA : RT @RadioWebItalia: James Blunt riprogrammate le date del tour italiano @RadioWebItalia - RadioWebItalia : James Blunt riprogrammate le date del tour italiano @RadioWebItalia - rmc_official : Appuntamento al 2022! #JamesBlunt #30aprile #RadioMonteCarlo -

Ultime Notizie dalla rete : Tour James

S&H Magazine

Sono state riprogrammate le date italiane delOnce upon a mind diBlunt . Originariamente previste nel 2020, poi posticipate al 2021, saranno definitive nel 2022. L'artista sarà il 21 marzo 2022 a Milan o (Mediolanum Forum) e il 22 ...Gli show italiani del"Once Upon a Mind" diBlunt previsti per il 2020 e successivamente posticipati al 2021, verranno recuperati a marzo 2022. Passa al 22 marzo 2022 la data a Padova, Kioene Arena. I biglietti ...Sono state riprogrammate le date italiane dei concerti di James Blunt che sarà a Milano il 21 marzo e a Padova il 22 ...Gli show italiani del tour “Once Upon a Mind” di James Blunt previsti per il 2020 e successivamente posticipati al 2021, verranno recuperati a marzo 2022. Passa al 22 marzo 2022 la data a Padova, Kioe ...