Torino, tifosi incitano la squadra. Cori contro il presidente Cairo (Di domenica 2 maggio 2021) I tifosi del Torino si sono riuniti all’esterno dello stadio Filadelfia per incitare la squadra di Nicola. Cori contro il presidente Cairo I tifosi del Torino si sono riuniti all’esterno dello stadio Filadelfia per incitare la squadra di Davide Nicola, che domani scenderà in campo nello scontro diretto per la salvezza contro il Parma. 1Siamo qua per spingervi alla vittoria, non infangate ancora la nostra storia», questo il testo dello striscione esposto dai sostenitori granata, che non hanno comunque risparmiato qualche coro di contestazione nei confronti del presidente Urbano Cairo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 maggio 2021) Idelsi sono riuniti all’esterno dello stadio Filadelfia per incitare ladi Nicola.ildelsi sono riuniti all’esterno dello stadio Filadelfia per incitare ladi Davide Nicola, che domani scenderà in campo nello sdiretto per la salvezzail Parma. 1Siamo qua per spingervi alla vittoria, non infangate ancora la nostra storia», questo il testo dello striscione esposto dai sostenitori granata, che non hanno comunque risparmiato qualche coro di contestazione nei confronti delUrbano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ZZiliani : Se è vero che la società #Milan ha insistito perchè #Donnarumma incontrasse la delegazione di tifosi che voleva met… - infoitsport : VIDEO - Torino, la carica di 500 tifosi in vista del Parma: 'Non infangate la nostra storia' - infoitsport : LIVE TMW - Torino, Nicola: 'Sentiamo il calore dei tifosi. Non è una finale' - infoitsport : Torino, l'incitamento dei tifosi prima della sfida con il Parma - putipo : La Juve deve entrare per forza in Champions (oggi s’e visto), so i tifosi dell’Inter si scordassero di andare a Tor… -