Torino-Parma (3 maggio ore 20:45): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 2 maggio 2021) Nel posticipo in campo una squadra, il Torino, in piena corsa per la salvezza e un’altra, il Parma, che ha probabilmente già detto addio alla serie A e perdendo in casa contro il Crotone rischia addirittura di essere sorpassata e chiudere all’ultimo posto. I granata hanno trovato contro il Napoli una sconfitta preventivabile e adesso InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 2 maggio 2021) Nel posticipo in campo una squadra, il, in piena corsa per la salvezza e un’altra, il, che ha probabilmente già detto addio alla serie A e perdendo in casa contro il Crotone rischia addirittura di essere sorpassata e chiudere all’ultimo posto. I granata hanno trovato contro il Napoli una sconfitta preventivabile e adesso InfoBetting: Scommesse Sportive e

PietroMazzara : #Repubblica riferisce che Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Ca… - infobetting : Torino-Parma (3 maggio ore 20:45): formazioni, quote, pronostici - GyeNom : RT @GiGiglio99: Lazio Genoa 1-0 Bologna Fiorentina 1-1 Napoli Cagliari 3-1 Sassuolo Atalanta 2-1 Udinese Juve 0-2 Sampdoria Roma 1-2 Parma… - ParmaLiveTweet : Crippa: 'Parma e Torino delusioni del campionato. Ma i granata avranno una spinta in più' - Pall_Gonfiato : #SerieA - Le scelte ufficiali di #Nicola e #DAversa per #TorinoParma -