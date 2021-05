Tommaso Zorzi festeggia il periodo d’oro regalandosi una casa: le immagini del nuovo appartamento (Di domenica 2 maggio 2021) Tommaso Zorzi ha deciso di coccolarsi visto il periodo d’oro che sta vivendo a livello professionale regalandosi un appartamento. Dopo il debutto televisivo nel reality Riccanza (nel quale c’era anche Elettra Lamborghini), Tommaso Zorzi è diventato un influencer grazie ad Instagram, ma questa sua popolarità non aveva portato ad un approdo nel mondo della televisione. Questo almeno finché Alfonso Signorini non lo ha scelto per l’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Nella casa, Tommaso ha allargato a dismisura la sua fan base e mostrato a Mediaset di essere un personaggio capace di sfondare anche sul piccolo schermo. Dopo aver vinto il reality, infatti, il successo di Zorzi è stato ... Leggi su cityroma (Di domenica 2 maggio 2021)ha deciso di coccolarsi visto ilche sta vivendo a livello professionaleun. Dopo il debutto televisivo nel reality Riccanza (nel quale c’era anche Elettra Lamborghini),è diventato un influencer grazie ad Instagram, ma questa sua popolarità non aveva portato ad un approdo nel mondo della televisione. Questo almeno finché Alfonso Signorini non lo ha scelto per l’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Nellaha allargato a dismisura la sua fan base e mostrato a Mediaset di essere un personaggio capace di sfondare anche sul piccolo schermo. Dopo aver vinto il reality, infatti, il successo diè stato ...

