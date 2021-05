Tifosi del Manchester United irrompono all'Old Trafford e invadono il campo (Di domenica 2 maggio 2021) La richiesta dei Tifosi è quella di vendere la società: in centinaia sono entrati nello stadio e hanno fatto invasione sul terreno di gioco Leggi su video.gazzetta (Di domenica 2 maggio 2021) La richiesta deiè quella di vendere la società: in centinaia sono entrati nello stadio e hanno fatto invasione sul terreno di gioco

Gazzetta_it : #Donnarumma agli ultrà: “Voglio restare”. I tifosi: “Potresti essere il Totti del #Milan” - AntoVitiello : #Maldini: 'I tifosi del #Milan, fino ad oggi esemplari nel sostenere la squadra, devono capire che in questo moment… - DiMarzio : I tifosi del #ManUnited invadono #OldTrafford in segno di protesta contro l'attuale gestione - A1Goodson : RT @AntoVitiello: #Maldini: 'I tifosi del #Milan, fino ad oggi esemplari nel sostenere la squadra, devono capire che in questo momento i gi… - M0r068 : @scrotex_ @mike_fusco Guarda,queste sono cose (scuse) che lascio agli interisti e ai tifosi del Napoli. Noi quest'a… -