Thor: Love and Thunder, Taika Waititi: "Potrebbe essere il miglior film Marvel di sempre" (Di domenica 2 maggio 2021) Il regista di Thor: Love and Thunder Taika Waititi ci aggiorna sullo status delle riprese di quello che "Potrebbe essere il miglior film Marvel di sempre". Taika Waititi ci offre qualche aggiornamento sul quarto capitolo della saga del Dio del Tuono, Thor: Love and Thunder, anticipando l'imminente fine delle riprese del film Marvel e azzardando che Potrebbe essere il migliore del franchise. Partite lo scorso gennaio in territorio australiano, le riprese del nuovo film Marvel con Chris Hemsworth, Natalie ... Leggi su movieplayer (Di domenica 2 maggio 2021) Il regista diandci aggiorna sullo status delle riprese di quello che "ildi".ci offre qualche aggiornamento sul quarto capitolo della saga del Dio del Tuono,and, anticipando l'imminente fine delle riprese dele azzardando cheile del franchise. Partite lo scorso gennaio in territorio australiano, le riprese del nuovocon Chris Hemsworth, Natalie ...

