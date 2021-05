Tezenis schiaccia sassi | Verona si impone contro Eurobasket Roma 89 a 57

Ultime Notizie dalla rete : Tezenis schiaccia

veronaoggi.it

CLASSIFICA GIRONE GIALLO RISULTATI 3° giornata FotoVerona (Visited 1 times, 9 visits today) Note sull'autore Lorenzo MorandiniLasi affida a Rosselli, ma è la bomba di Jones a firmare il sorpasso per i padroni di casa ... Pinkinsla nuova parità, Campani sigla il sorpasso sul 39 - 41 del 24°. Jones e ...Undicesima vittoria consecutiva per la Tezenis Verona. Non smette più di stupire, di incantare. Tenezis Verona vince ancora, batte Eurobasket Roma 89 a 57 e mette a segno la undicesima vittoria consec ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...