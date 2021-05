Tentano furto auto, interviene carabiniere libero da servizio (Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della tenenza di Casalnuovo hanno arrestato per furto aggravato in concorso un 40enne di Castello di Cisterna, già noto alle forze del’ordine. Pomigliano d’Arco, via Masarda. E’ sera e un carabiniere – libero dal servizio – nota l’uomo. Il 40enne è insieme ad un complice e stanno rubando un’auto in sosta. Il militare interviene e blocca il 40enne mentre il complice riesce a sfuggire. Arriva il supporto dei colleghi in divisa e l’uomo, ora sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio, viene arrestato. I militari della compagnia di Castello di Cisterna hanno acquisito le immagini dei sistemi di video-sorveglianza per proseguire le indagini al fine di individuare il complice. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della tenenza di Casalnuovo hanno arrestato peraggravato in concorso un 40enne di Castello di Cisterna, già noto alle forze del’ordine. Pomigliano d’Arco, via Masarda. E’ sera e undal– nota l’uomo. Il 40enne è insieme ad un complice e stanno rubando un’in sosta. Il militaree blocca il 40enne mentre il complice riesce a sfuggire. Arriva il supporto dei colleghi in divisa e l’uomo, ora sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio, viene arrestato. I militari della compagnia di Castello di Cisterna hanno acquisito le immagini dei sistemi di video-sorveglianza per proseguire le indagini al fine di individuare il complice. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

