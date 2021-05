Tennis | Wta Madrid | Muchova batte Osaka a sorpresa e va agli ottavi

(Di domenica 2 maggio 2021), 2 mag. – (Adnkronos) – Karolinafirma la prima grandedel torneo Wta die si qualifica. Nella settimana in cui debutta in Top 20, la ceca ha sconfitto 6-4 3-6 6-1 la giapponese Naomi, numero 2 del mondo, in un’ora e 52 minuti.è l’unica giocatrice capace dire sia Barty sianel 2021. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Una grande @karomuchova7 avanza agli ottavi di Madrid battendo @naomiosaka 6-4, 3-6, 6-1!

Sappiamo che quest'anno laha iniziato prima, allungando la programmazione del torneo che si ...interessante dal nostro punto di vista perché stiamo vivendo un grande momento a livello di...Karolina Muchova ha eliminato Naomi Osaka al secondo turno del1000 Madrid 2021 , attraverso il risultato di 6 - 4, 3 - 6, 6 - 1 . La tennista ceca ha imposto il proprio ritmo al match sin dalle fasi iniziali, infastidendo le tattiche offensive dell'...Madrid, 2 mag. - (Adnkronos) - Karolina Muchova firma la prima grande sorpresa del torneo Wta di Madrid e si qualifica agli ottavi. Nella settimana in cui debutta in Top 20, la ceca ha sconfitto 6-4 3 ...Nel match di secondo turno del Wta di Madrid la testa di serie numero uno e grande favorita del torneo Ashleigh Barty ha faticato molto più del previsto per vincere in tre set contro la tennista slova ...