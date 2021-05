Tempesta d’Amore anticipazioni puntate dal 3 al 9 maggio 2021: che cosa c’entra Christoph con la morte di Selina? (Di domenica 2 maggio 2021) Nelle puntate dal 3 al 9 maggio 2021 della soap opera bavarese Tempesta d’Amore vedremo Christoph ancora una volta nei guai, dato che emergerà il sospetto che lui abbia qualcosa a che fare con la morte di Selina….. Tempesta d’Amore anticipazioni puntate dal 3 al 6 maggio 2021: Ariane contro Selina Ariane non riesce a sopportare la vista di Selina. Secondo lei il suo arrivo è collegato all’inizio della sua infelicità. Il motivo è legato al fatto che Christoph sembra non avere occhi che per lei. Ariane non riesce a considerarsi una sconfitta, e pensa che ci sia ancora ... Leggi su anticipazioni (Di domenica 2 maggio 2021) Nelledal 3 al 9della soap opera bavaresevedremoancora una volta nei guai, dato che emergerà il sospetto che lui abbia quala che fare con ladi…..dal 3 al 6: Ariane controAriane non riesce a sopportare la vista di. Secondo lei il suo arrivo è collegato all’inizio della sua infelicità. Il motivo è legato al fatto chesembra non avere occhi che per lei. Ariane non riesce a considerarsi una sconfitta, e pensa che ci sia ancora ...

