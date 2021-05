Teatro San Carlo, Lissner replica a de Magistris: Gli impegni assunti con i lavoratori saranno rispettati (Di domenica 2 maggio 2021) “Non è affatto mia intenzione sottrarmi agli impegni assunti la mia parola vale più di qualsiasi accordo scritto”. Lo dice in una nota il sovrintendente del Teatro San Carlo Stéphane Lissner, nel replicare alle affermazioni del sindaco Luigi de Magistris, presidente della Fondazione Teatro di San Carlo, secondo cui “ho ricevuto dal management del San Carlo rassicurazioni e strette di mano, ma non ho visto infondere la serenità dovuta agli artisti del Teatro più bello d’Italia. Se quelle strette di mano e quegli impegni non verranno onorati e i finanziamenti dati non verranno usati per i lavoratori, chiederò alla Città metropolitana di destinare ad altro comparto ... Leggi su ildenaro (Di domenica 2 maggio 2021) “Non è affatto mia intenzione sottrarmi aglila mia parola vale più di qualsiasi accordo scritto”. Lo dice in una nota il sovrintendente delSanStéphane, nelre alle affermazioni del sindaco Luigi de, presidente della Fondazionedi San, secondo cui “ho ricevuto dal management del Sanrassicurazioni e strette di mano, ma non ho visto infondere la serenità dovuta agli artisti delpiù bello d’Italia. Se quelle strette di mano e queglinon verranno onorati e i finanziamenti dati non verranno usati per i, chiederò alla Città metropolitana di destinare ad altro comparto ...

