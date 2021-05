Taranto: vaccini al centro commerciale, “grandissimo successo”. Anche oggi. Italia: venti milioni di somministrazioni, sei milioni di vaccinati Dati del ministero della Salute sulla campagna anti corona virus (Di domenica 2 maggio 2021) In Puglia, come nel resto d’Italia, il sabato di festa non ha fatto registrare pause nelle vaccinazioni. Si prosegue oggi. Stralcio di un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Un grandissimo successo in termini di affluenza si è registrato presso l’area parcheggio del centro commerciale “Porte dello Jonio” di Taranto, dedicato agli over60 senza prenotazione dove, nonostante il gran numero di postazioni vaccinali attivate, le persone attendono in coda il proprio turno. Attivo ieri dalle ore 15, sono state vaccinate già circa 300 persone. Le vaccinazioni al centro commerciale proseguiranno Anche oggi, domenica 2 maggio, dalle ore 8 alle 20. —– Immagini diffuse dal ministero ... Leggi su noinotizie (Di domenica 2 maggio 2021) In Puglia, come nel resto d’, il sabato di festa non ha fatto registrare pause nelle vaccinazioni. Si prosegue. Stralcio di un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Unin termini di affluenza si è registrato presso l’area parcheggio del“Porte dello Jonio” di, dedicato agli over60 senza prenotazione dove, nonostante il gran numero di postazioni vaccinali attivate, le persone attendono in coda il proprio turno. Attivo ieri dalle ore 15, sono state vaccinate già circa 300 persone. Le vaccinazioni alproseguiranno, domenica 2 maggio, dalle ore 8 alle 20. —– Immagini diffuse dal...

