Tabellone qualificazioni Masters 1000 Madrid 2021: presenti Musetti e altri tre italiani

Al via le qualificazioni al Masters 1000 di Madrid 2021: presenti quattro italiani, vale a dire Lorenzo Musetti, Gianluca Mager, Stefano Travaglia e Marco Cecchinato, che proveranno a farsi strada fino al main draw. Andiamo dunque a conoscere il Tabellone sempre aggiornato che promuoverà al termine degli scontri sei giocatori all'attesissimo torneo sulla terra rossa spagnola.

Tabellone qualificazioni

FINALI
(12) Delbonis b. Londero 6-4 6-4
Giron b. (2) Nishioka 6-7(4) 6-4 rit.
(WC) Taberner b. Musetti 6-4 6-2
Herbert b. Mager 7-6(4) 6-4
Cecchinato b. Carballes Baena 4-6 6-0 6-3
(WC) Cazaux vs (10) Popyrin
(7) Travaglia vs (13) Andujar

SEMIFINALI
Londero b. (1) Djere 6-3 3-6 6-2

