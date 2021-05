Svezia, per la vicentina Torri operazione da 5 milioni di euro: sostegno da Sparkasse e Sace (Di domenica 2 maggio 2021) Sace e Sparkasse sostengono la crescita internazionale di Torri attraverso un finanziamento da 5 milioni di euro della durata di 18 mesi, destinato a supportare le esigenze di capitale circolante relative ad una commessa dell’azienda vicentina in Svezia. Il finanziamento a sostegno dell’export è stato concesso da Sparkasse e garantito da Sace per la fornitura di soppalchi e porta pallet finalizzati alla realizzazione di un magazzino automatico in Svezia per una grande realtà attiva nella Gdo. “L’attività della nostra azienda – ha dichiarato Camillo Dazza, Presidente di Torri – ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi anni, passando da un valore della produzione di 29 ... Leggi su ildenaro (Di domenica 2 maggio 2021)sostengono la crescita internazionale diattraverso un finanziamento da 5didella durata di 18 mesi, destinato a supportare le esigenze di capitale circolante relative ad una commessa dell’aziendain. Il finanziamento adell’export è stato concesso dae garantito daper la fornitura di soppalchi e porta pallet finalizzati alla realizzazione di un magazzino automatico inper una grande realtà attiva nella Gdo. “L’attività della nostra azienda – ha dichiarato Camillo Dazza, Presidente di– ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi anni, passando da un valore della produzione di 29 ...

