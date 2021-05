Superlega, i tifosi del Manchester United invadono l’Old Trafford per protestare (Di domenica 2 maggio 2021) Non si spegne la eco delle contestazioni contro la Superlega. In particolare sono stati oggi i tifosi del Manchester United a portare sul rettangolo di gioco la protesta. Infatti i fan della formazione che lo scorso giovedì ha battuto la Roma (6-2) nell’andata delle semifinali di Europa League hanno deciso di fare irruzione all’interno dell’Old Trafford e facendo invasione di campo. Gli stessi tifosi hanno anche acceso fumogeni e intonato slogan contro la proprietà del club, la famiglia Glazer, che aveva partecipato al progetto, poi abortito, della Superlega. Prima di invadere il terreno di gioco, dove da lì a qualche minuto di doveva svolgere la gara contro il Liverpool, gli stessi tifosi si erano radunati dinanzi allo stadio e alcuni ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 2 maggio 2021) Non si spegne la eco delle contestazioni contro la. In particolare sono stati oggi idela portare sul rettangolo di gioco la protesta. Infatti i fan della formazione che lo scorso giovedì ha battuto la Roma (6-2) nell’andata delle semifinali di Europa League hanno deciso di fare irruzione all’interno dele facendo invasione di campo. Gli stessihanno anche acceso fumogeni e intonato slogan contro la proprietà del club, la famiglia Glazer, che aveva partecipato al progetto, poi abortito, della. Prima di invadere il terreno di gioco, dove da lì a qualche minuto di doveva svolgere la gara contro il Liverpool, gli stessisi erano radunati dinanzi allo stadio e alcuni ...

antoguerrera : I tifosi del Manchester United hanno appena invaso il campo dell’Old Trafford per chiedere la cacciata dei patron G… - forumJuventus : Evra: 'Soffro come i tifosi a vedere la Juve così. Errore clamoroso mandare via Allegri, grande allenatore che amav… - _chiarafusaro_ : @simostwt I tifosi sono@entrati dentro l’old trafford a protestare contro la superLega, Sky ha detto che inizierà intorno le 18 - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 VIDEO – Invasione all’Old Trafford dei tifosi dello United: proteste co… - ontoxy : RT @_DAGOSPIA_: LA RIVOLTA DI MANCHESTER – LA FURIA DEI TIFOSI DELLO UNITED CHE PROTESTANO VS LA SUPERLEGA -