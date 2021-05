Superlega, i tifosi del Manchester United invadono il campo dell’Old Trafford per protestare (Di domenica 2 maggio 2021) Non si spegne la eco delle contestazioni contro la Superlega. In particolare sono stati oggi i tifosi del Manchester United a portare sul rettangolo di gioco la protesta. Infatti i fan della formazione che lo scorso giovedì ha battuto la Roma (6-2) nell’andata delle semifinali di Europa League hanno deciso di fare irruzione all’interno dell’Old Trafford e facendo invasione di campo. Gli stessi tifosi hanno anche acceso fumogeni e intonato slogan contro la proprietà del club, la famiglia Glazer, che aveva partecipato al progetto, poi abortito, della Superlega. Prima di invadere il terreno di gioco, dove da lì ad un’ora circa si sarebbe dovuta svolgere la gara contro il Liverpool, gli stessi tifosi si erano radunati ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 2 maggio 2021) Non si spegne la eco delle contestazioni contro la. In particolare sono stati oggi idela portare sul rettangolo di gioco la protesta. Infatti i fan della formazione che lo scorso giovedì ha battuto la Roma (6-2) nell’andata delle semifinali di Europa League hanno deciso di fare irruzione all’internoe facendo invasione di. Gli stessihanno anche acceso fumogeni e intonato slogan contro la proprietà del club, la famiglia Glazer, che aveva partecipato al progetto, poi abortito, della. Prima di invadere il terreno di gioco, dove da lì ad un’ora circa si sarebbe dovuta svolgere la gara contro il Liverpool, gli stessisi erano radunati ...

