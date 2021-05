Sta meglio Sergio Barzetti: il sole aiuta ma anche l’affetto ricevuto (Di domenica 2 maggio 2021) Sergio Barzetti per qualche giorno ha fatto preoccupare i suoi follower, anche se la notizia che era stato contagiato l’aveva data solo quando erano già passati i giorni peggiori. Barzetti sta meglio, ha lottato contro il covid, chiuso nella sua camera, isolato dal resto della famiglia che ha continuato in ogni modo a sostenerlo. “Oggi mi sento proprio bene” ha scritto questa mattina aprendo la finestra e godendo del sole, del panorama. Di certo sarà riuscito anche a salutare la moglie e la figlia affacciandosi. Laura e Anita gli avevano chiesto di farlo non appena ce l’avrebbe fatta. “Sto proprio meglio e il sole sicuramente aiuta” ha aggiunto Sergio Barzetti carico di buon umore, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 2 maggio 2021)per qualche giorno ha fatto preoccupare i suoi follower,se la notizia che era stato contagiato l’aveva data solo quando erano già passati i giorni peggiori.sta, ha lottato contro il covid, chiuso nella sua camera, isolato dal resto della famiglia che ha continuato in ogni modo a sostenerlo. “Oggi mi sento proprio bene” ha scritto questa mattina aprendo la finestra e godendo del, del panorama. Di certo sarà riuscitoa salutare la moglie e la figlia affacciandosi. Laura e Anita gli avevano chiesto di farlo non appena ce l’avrebbe fatta. “Sto proprioe ilsicuramente” ha aggiuntocarico di buon umore, ...

