Sputnik, il caso Brasile e le accuse dell’Ue di disinformazione e manipolazione. E l’account Twitter del vaccino: “Autorizzato in 64 paesi” (Di domenica 2 maggio 2021) I primi ad lanciare il sasso nello stagno erano stati gli scienziati slovacchi qualche settimana fa, dove l’acquisto del vaccino russo Sputnik V ha innescato persino una crisi di governo passata sotto silenzio. Ma è dopo la clamorosa bocciatura dell’ente regolatore brasiliano (Anvisa) – 46 pagine che concludono che non è possibile utilizzare il composto – che ai dubbi della comunità scientifica si devono accompagnare le domande e i quesiti sulla reale efficacia e sicurezza del vaccino che grazie al Fondo sovrano che lo commercializza ha già trovato parecchi partner commerciali in Europa e ha spinto più di un leader, tra cui Angela Merkel, a valutarne la somministrazione anche in assenza del via libera da parte dell’Agenzia europea del farmaco (Ema). Il vaccino russo Sputnik V, presentato al mondo ormai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) I primi ad lanciare il sasso nello stagno erano stati gli scienziati slovacchi qualche settimana fa, dove l’acquisto delrussoV ha innescato persino una crisi di governo passata sotto silenzio. Ma è dopo la clamorosa bocciatura dell’ente regolatore brasiliano (Anvisa) – 46 pagine che concludono che non è possibile utilizzare il composto – che ai dubbi della comunità scientifica si devono accompagnare le domande e i quesiti sulla reale efficacia e sicurezza delche grazie al Fondo sovrano che lo commercializza ha già trovato parecchi partner commerciali in Europa e ha spinto più di un leader, tra cui Angela Merkel, a valutarne la somministrazione anche in assenza del via libera da parte dell’Agenzia europea del farmaco (Ema). IlrussoV, presentato al mondo ormai ...

