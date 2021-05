(Di domenica 2 maggio 2021)sarà ladelpsicologico di Petra Collins, su un’ex influencer con una dipendenza dai social media. Di cosa parla? La storia segue un ex influencer la cui dipendenza dai social media sta letteralmente facendo crollare il suo corpo. La storia e la sceneggiatura originale sono state create da Melissa Broder e Collins, con revisioni aggiuntive (o bozza attuale) di Phoebe Fisher.ha ultimato di recente la serie di Hulu Only Murders in the Building, che vede nel cast anche Steve Martin e Martin Short. Tornerà anche a doppiare Mavis in Hotel Transylvania: Transformia della Sony Animation. È rappresentata da WME e Lighthouse Management + ...

La cantante interpreter una influencer sui social media. In regia Petra Collins. Drake invece sar il produttore.Gomez stata inclusa nel cast del thriller psicologico ......perché il nuovo progetto cinematografico diGomez sta per rendere reale il tuo terrore dei social media. Deadline riporta che la cantante di "Revelación" sarà la protagonista di, ...Spiral: Selena Gomez è la protagonista del nuovo thriller. Gomez ha ultimato di recente la serie di Hulu Only Murders in the Building, che ...Selena Gomez è stata inclusa nel cast del thriller psicologico «Spiral». Petra Collins, nota per aver interpretato Agnyss nella serie TV “Transparent", farà il suo debutto in regia. Il film sarà prodo ...