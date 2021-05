Spadafora: “Se si vuole davvero la politica fuori dalla Rai, approviamo una riforma dell’azienda che sia degna di questo nome” (Di domenica 2 maggio 2021) ROMA – “Oggi siamo tutti con Fedez… ovviamente! Due riflessioni meno retoriche: forse il M5S avrebbe dovuto intestarsi queste battaglie da tempi non sospetti e difenderle proprio quando eravamo al governo con la Lega e, invece, non ha mai avuto – e non ha – una posizione netta e unitaria sul tema ampio dei diritti, e avendo avuto allora la delega alle Pari Opportunità ho ricordi molto precisi di chi ha sostenuto quelle battaglie e chi no. Questione Rai: se c’è stato tentativo di censura non si deve fare altro che rimuovere chi ha pensato di esercitarla. Se poi si vuole davvero la politica fuori dalla Rai, approviamo una riforma dell’azienda che sia degna di questo nome. Durante i governi Conte non lo ... Leggi su lopinionista (Di domenica 2 maggio 2021) ROMA – “Oggi siamo tutti con Fedez… ovviamente! Due riflessioni meno retoriche: forse il M5S avrebbe dovuto intestarsi queste battaglie da tempi non sospetti e difenderle proprio quando eravamo al governo con la Lega e, invece, non ha mai avuto – e non ha – una posizione netta e unitaria sul tema ampio dei diritti, e avendo avuto allora la delega alle Pari Opportunità ho ricordi molto precisi di chi ha sostenuto quelle battaglie e chi no. Questione Rai: se c’è stato tentativo di censura non si deve fare altro che rimuovere chi ha pensato di esercitarla. Se poi silaRai,unache siadi. Durante i governi Conte non lo ...

Spadafora: "Salvini vuole mettere in discussione il Governo"
"Mi sembra che Salvini spinga per mettere in discussione anche questo governo, così come quando eravamo insieme in maggioranza". Lo dice Vincenzo Spadafora, deputato del M5S.

Spadafora "Salvini vuole mettere in discussione il Governo" "Mi sembra che Salvini spinga per mettere in discussione anche questo governo, così come quando eravamo insieme in maggioranza". Lo dice Vincenzo Spadafora, deputato del M5S. mpe/trg Sponsor

"Mi sembra che Salvini spinga per mettere in discussione anche questo governo, così come quando eravamo insieme in maggioranza". Lo dice Vincenzo Spadafora, deputato del M5S.