SpaceX | la capsula Crew Dragon ha riportato sulla Terra i quattro astronauti della Stazione spaziale internazionale

Ritorno sulla Terra dopo sei mesi nello spazio. La capsula Crew Dragon di SpaceX ha fatto ritorno sulla Terra con quattro astronauti dalla Stazione spaziale internazionale. L'ammarraggio è avvenuto nel Golfo del Messico al largo della costa di Panama City, in Florida, poco prima delle 3 del mattino, terminando il secondo volo di astronauti per la compagnia di Elon Musk. È stato un viaggio espresso verso casa, della durata di sole 6 ore e mezza. Gli astronauti, tre americani e un giapponese, sono tornati nella stessa capsula, chiamata Resilience, con cui erano stati lanciati dal Kennedy

