SpaceX Crew Dragon torna sulla Terra | il video strabiliante dell' amaraggio

Centossessantotto giorni dopo i quattro astronauti Iss sono tornati sulla Terra. Il 'taxi spaziale'Dragon ha effettuato l'ammaraggio alle 2:35 ora italiana in Florida, sostenuto da quattro paracaduti. Esultano l'Agenzia spaziale americana e, l'azienda fondata dal miliardario ...A bordo diDragon ci sono gli americani Michael Hopkins, Victor Glover e Shannon Walker e il ... Questa è la prima missione regolare ad essere trasportata sulla Terra da. Per il ritorno a ...Dopo quasi sei mesi l'equipaggio della Crew-1 è tornato a casa, l'ammaraggio è avvenuto con successo e in sicurezza.Roma, 2 maggio 2021 - Centossessantotto giorni dopo i quattro astronauti Iss sono tornati sulla Terra. Il 'taxi spaziale' SpaceX Crew Dragon ha effettuato l'ammaraggio alle 2:35 ora italiana in Florid ...