"Sono bianchi e etero". La vera censura contro Pio e Amedeo (Di domenica 2 maggio 2021) Il tragico paradosso del politicamente corretto: si erge a paladino delle minoranze ma scredita le persone sulla base del loro colore della pelle e del loro orientamento sessuale Leggi su ilgiornale (Di domenica 2 maggio 2021) Il tragico paradosso del politicamente corretto: si erge a paladino delle minoranze ma scredita le persone sulla base del loro colore della pelle e del loro orientamento sessuale

gio_colfer : RT @_roadtosaturn: Also breaking news ma la comunità lgbt non è solo zorzi e platinette, la comunità non sono ricchi bianchi privilegiati a… - derekstriskell : RT @_roadtosaturn: Also breaking news ma la comunità lgbt non è solo zorzi e platinette, la comunità non sono ricchi bianchi privilegiati a… - ancoranna : @LucaTacchi @mgmaglie @EnricoLetta La maglie si astiene,io non voglio ,a me di ciò che pensano i buonisti ,non me n… - w8ops : è proprio vero che i gay bianchi sono la parte debole della comunità - dekadanze : poi chissà perché sono sempre i maschi bianchi etero cis ad essere estremamente convinti di subire discriminazione… -