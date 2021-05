(Di domenica 2 maggio 2021) Ieri è andata in onda un’altra puntata de Icondotta, come al solito, da. Ospite detective di ieri sera è statoche è reduce da una lunghissima e faticosissima battaglia contro la leucemia.fa unachecommenta “è perfetto” Ieri, nella puntata di I, ospite detective è stato Sinisache si è cimentato con il gioco. Sinisa, che è l’allenatore del Bologna ed ex difensore della Lazio, ha giocato e si è divertito e, quandoha chiesto a uno degli ...

Gazzetta_it : #Bologna #Mihajlovic ai 'Soliti ignoti': 'Non ho mai avuto vergogna di farmi vedere ammalato' - SirDistruggere : Ieri a 'Soliti Ignoti',Rai1, a una concorrente che ha detto di aver conosciuto il marito 7 anni prima dopo che lui… - PayInCrypto : Mihajlovic ai 'Soliti ignoti' parla della sua malattia - zazoomblog : Soliti Ignoti Amadeus fa una domanda all’ignoto che risponde e Mihajlovic dice: “Nessuno è …” Amadeus senza parole… - GiaTweetOff : RT @ForzaLazio__: Mihajlovic prende in giro un tifoso della Roma durante la trasmissione Rai 'I soliti Ignoti' : “Nessuno è perfetto” ?? #F… -

Ultime Notizie dalla rete : Soliti Ignoti

Ieri è andata in onda un'altra puntata de Icondotta, come al solito, da Amadeus . Ospite detective di ieri sera è stato Mihajlovic che è reduce da una lunghissima e faticosissima battaglia contro la leucemia. Amadeus fa una ...Francesco Renga, che qualche settimana fa era andato ospite da Amadeus a I, e dopo la puntata, ha scritto così sui social: "La Libertà è come il cielo. Certo? da casa il cielo lo ...Ieri è andata in onda un’altra puntata de I soliti ignoti condotta, come al solito, da Amadeus. Ospite detective di ieri sera è stato Mihajlovic che è reduce da una lunghissima e faticosissima battagl ...Ospite-detective de I Soliti Ignoti, Manuela Arcuri. Anche stasera si gioca per devolvere il montepremi alla Fondazione Italiana per l'Autismo. L'indagine di Manuela Arcuri ...