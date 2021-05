Single, un cuoricino di glitter sulla mascherina per riconoscersi (Di domenica 2 maggio 2021) Prima della pandemia ci si poteva sorridere. Da quando la mascherina è d’obbligo, è diventato molto più difficile riconoscere le espressioni del volto di chi abbiamo di fronte, ed è più probabile equivocarle. È più complicato capire se qualcuno mostra interesse o anche solo simpatia. È un problema soprattutto per chi vorrebbe socializzare e conoscere persone nuove, come i single. Inoltre, gli spazi di socializzazione sono limitati, ora che è difficile incontrarsi nei locali oppure viaggiare. Leggi su vanityfair (Di domenica 2 maggio 2021) Prima della pandemia ci si poteva sorridere. Da quando la mascherina è d’obbligo, è diventato molto più difficile riconoscere le espressioni del volto di chi abbiamo di fronte, ed è più probabile equivocarle. È più complicato capire se qualcuno mostra interesse o anche solo simpatia. È un problema soprattutto per chi vorrebbe socializzare e conoscere persone nuove, come i single. Inoltre, gli spazi di socializzazione sono limitati, ora che è difficile incontrarsi nei locali oppure viaggiare.

Cristian_FF_79 : RT @LaFionda2020: Attenzione perché mettersi questo cuoricino sulla mascherina verrà presto classificato come catcalling, rischiate di pass… - LaFionda2020 : Attenzione perché mettersi questo cuoricino sulla mascherina verrà presto classificato come catcalling, rischiate d… - CaffeFou : Stai a vedere che la nuova moda dell'acchiappo ai tempi del #Covid passa dalla #mascherina con cuoricino glitterato… - Vera_Berr : Il cuoricino di glitter sulla mascherina per riconoscersi fra single al super. E prima della mascherina come si faceva? ?? - BlowbackFranz : RT @faaabbbio: c'è sta moda che se sei #single ti incolli un #cuoricino sulla mascherina così al supermercato, tra single, ci si riconosce… -

