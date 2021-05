Si ribalta col trattore e rimane schiacciato: muore lavoratore agricolo (Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTeano (Ce) – Dramma nel tardo pomeriggio a Pugliano, frazione di Teano. Un lavoratore agricolo, un rumeno di 38 anni, ha perso la vita dopo essersi ribaltato col trattore ed essere rimasto schiacciato. Sono stati gli automobilisti ad accorgersi della presenza in un fossato del mezzo capovolto e hanno chiamato immediatamente i soccorsi. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, intervento anche dei Vigili del Fuoco che hanno preso il trattore e rimesso in strada in piena sicurezza. Sul posto anche i Carabinieri per ricostruire la dinamica del tragico incidente. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTeano (Ce) – Dramma nel tardo pomeriggio a Pugliano, frazione di Teano. Un, un rumeno di 38 anni, ha perso la vita dopo essersito coled essere rimasto. Sono stati gli automobilisti ad accorgersi della presenza in un fossato del mezzo capovolto e hanno chiamato immediatamente i soccorsi. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, intervento anche dei Vigili del Fuoco che hanno preso ile rimesso in strada in piena sicurezza. Sul posto anche i Carabinieri per ricostruire la dinamica del tragico incidente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

