"Si amano ancora". Francesco Renga e Ambra Angiolini, tutti si sono accorti di quello che è successo sul palco. E il gossip vola (Di domenica 2 maggio 2021) Francesco Renga, grande emozione sul palco del Primo maggio. Un concerto tanto atteso ma che ha dovuto fare i conti con un'edizione sicuramente diversa. Ma il palcoscenico dell'evento musicale diventa sempre un momento di grande impatto. Dopo il messaggio di Enrico Ruggeri e il colpo di scena di Chadia Rodriguez, che ha cantato con Federica Carta sulle note di Bella così, in Senza veli, l'esibizione di Francesco Renga con tanto di colpo di scena. Alla conduzione del Concertone del Primo maggio, Ambra Angiolini e Stefano Fresi. Un evento che già prometteva grandi emozioni in apertura con un monologo di Giorgio Gaber e una frase d'impatto, recitata proprio dai due: "L'Italia si cura con il lavoro". Ma non poteva sfuggire un altro momento iconico, ...

ivygoldenofgale : il fatto caro matteo è che la famiglia è un insieme di persone che si amano, indipendentemente dal sesso, identità… - Jesus66253584 : Se #Ambra e #Renga vi sembrano due che si amano ancora, non so che storie abbiate vissuto. Il disagio si palpava da… - mps274 : Ma questi due si amano ancora #concertone #PrimoMaggio - LibriAmati : RT @Ioballodasola: Talvolta con il Cuore Raramente con l’anima Ancora meno con la forza Pochi - amano davvero. Emily Dickinson #SabatoCon… - loonaxlovesgod : RT @JiminsWifeIsHe1: Può sembrare banale ma secondo me questo dimostra ancora una volta quanto ci amano e anche quanto gli manchiamo. -