Shevchenko a ‘CTCF’: “Spero per il Milan che arrivi la Champions” | LIVE (Di domenica 2 maggio 2021) Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni nella trasmissione 'Che Tempo Che Fa' condotta da Fabio Fazio Leggi su pianetamilan (Di domenica 2 maggio 2021) Andriy, ex attaccante del, ha rilasciato delle dichiarazioni nella trasmissione 'Che Tempo Che Fa' condotta da Fabio Fazio

fabfazio : Uno dei più forti attaccanti della storia del calcio: domenica a #CTCF il Pallone d’oro e attuale CT della Nazional… - aleluci17 : Shevchenko che si commuove a #CTCF fa un po’ piangere anche me. Il primo idolo sportivo dell’infanzia non si diment… - LeonebonCettina : il mio #Milan grande #SHEVCHENKO #SempreMilan #CTCF - danoris2110 : Grazie ragazzi, bello ricordare le grandi gioie datemi da Shevchenko #CTCF - zugrusina : Che Forza Gentile che è davvero, in campo una forza della natura ,fuori dal campo la dolcezza in persona . Il nostr… -