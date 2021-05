Serie C, Ravenna-Carpi: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 2 maggio 2021) Tutto quello che c’è da sapere su Ravenna-Carpi, sfida in programma oggi alle 15:00, valevole per la 38° giornata del campionato di Serie C-Girone B. IL MOMENTO DEL Ravenna I giallorossi di Mister Colucci, ultimi in classifica, ospitano il già salvo Carpi di Sandro Pochesci. I romagnoli non hanno scelta: battere gli emiliani e sperare che l’Arezzo perda a Cesena per raggiungere i playout e giocarsi la permanenza in Serie C. Tutto passa da questi ultimi 90 minuti. IL MOMENTO DEL Carpi Gita di fine anno in quel di Ravenna per la squadra di Mister Pochesci che, ormai salva, è già con la testa alle vacanze. Il pre gara di Ravenna-Carpi: le ultime sulle formazioni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 maggio 2021) Tutto quello che c’è da sapere su, sfida in programma oggi alle 15:00, valevole per la 38° giornata del campionato diC-Girone B. IL MOMENTO DELI giallorossi di Mister Colucci, ultimi in classifica, ospitano il già salvodi Sandro Pochesci. I romagnoli non hanno scelta: battere gli emiliani e sperare che l’Arezzo perda a Cesena per raggiungere i playout e giocarsi la permanenza inC. Tutto passa da questi ultimi 90 minuti. IL MOMENTO DELGita di fine anno in quel diper la squadra di Mister Pochesci che, ormai salva, è già con la testa alle vacanze. Il pre gara di: le ultime sulle...

