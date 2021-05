Serie C, Livorno-Pro Sesto: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 2 maggio 2021) Tutto quello che c’è da sapere su Livorno-Pro Sesto, sfida in programma oggi alle 17:30, valevole per la 38° giornata del campionato di Serie C – Girone A. IL MOMENTO DEL Livorno Il destino della squadra di Marco Amelia, ultima in classifica nel girone A, è appeso ad un filo. Gli amaranto si giocano l’accesso ai playout nell’ultima giornata della stagione. Serve una vittoria contro la Pro Sesto oggi e sperare che Pistoiese e Lucchese non facciano punti sui campi di Giana Erminio e Renate. Saranno 90 minuti di fuoco. IL MOMENTO DELLA PRO Sesto Il gruppo di Antonio Filippini, quartultimo in graduatoria, non ha più nulla da chiedere alla sua stagione regolare. I lombardi infatti anche in caso di arrivo a pari punti con la Carrarese (posto che la Giana Erminio oggi non batta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 maggio 2021) Tutto quello che c’è da sapere su-Pro, sfida in programma oggi alle 17:30, valevole per la 38° giornata del campionato diC – Girone A. IL MOMENTO DELIl destino della squadra di Marco Amelia, ultima in classifica nel girone A, è appeso ad un filo. Gli amaranto si giocano l’accesso ai playout nell’ultima giornata della stagione. Serve una vittoria contro la Prooggi e sperare che Pistoiese e Lucchese non facciano punti sui campi di Giana Erminio e Renate. Saranno 90 minuti di fuoco. IL MOMENTO DELLA PROIl gruppo di Antonio Filippini, quartultimo in graduatoria, non ha più nulla da chiedere alla sua stagione regolare. I lombardi infatti anche in caso di arrivo a pari punti con la Carrarese (posto che la Giana Erminio oggi non batta ...

