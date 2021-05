Serie C, Gubbio-AJ Fano: probabili formazioni e diretta tv del match (Di domenica 2 maggio 2021) Tutto quello che c’è da sapere su Gubbio-AJ Fano, sfida in programma oggi alle 15:00, valevole per la 38° giornata di campionato in Serie C – Girone B. IL MOMENTO DEL Gubbio 1 punto nelle ultime 4 partite e accesso ai playoff praticamente appeso ad un filo. Gli eugubini di Vincenzo Torrente possono ancora salire sul treno che porta verso la Serie B, ma per farlo dovranno battere il Fano di Alessio Tacchinardi e sperare che Mantova e Virtus Verona non facciano punti rispettivamente contro Triestina e Modena. Qualora si realizzasse questo scenario, i rossoblù accederebbero infatti ai playoff in virtù delle vittorie negli scontri diretti contro virgiliani e scaligeri. IL MOMENTO DELL’ALMA JUVENTUS Fano I granata di Mister Tacchinardi sono già certi dei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 maggio 2021) Tutto quello che c’è da sapere su-AJ, sfida in programma oggi alle 15:00, valevole per la 38° giornata di campionato inC – Girone B. IL MOMENTO DEL1 punto nelle ultime 4 partite e accesso ai playoff praticamente appeso ad un filo. Gli eugubini di Vincenzo Torrente possono ancora salire sul treno che porta verso laB, ma per farlo dovranno battere ildi Alessio Tacchinardi e sperare che Mantova e Virtus Verona non facciano punti rispettivamente contro Triestina e Modena. Qualora si realizzasse questo scenario, i rossoblù accederebbero infatti ai playoff in virtù delle vittorie negli scontri diretti contro virgiliani e scaligeri. IL MOMENTO DELL’ALMA JUVENTUSI granata di Mister Tacchinardi sono già certi dei ...

