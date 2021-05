Serie C, girone C: il Palermo chiude settimo e sfiderà il Teramo, risultati e griglia completa (Di domenica 2 maggio 2021) 38a giornata del campionato di Serie C (girone C).Si è chiusa la stagione regolare del campionato di Serie C che ha visto il Palermo di mister Filippi chiudere al settimo posto in classifica. Un piazzamento non auspicabile solo qualche mese fa per i rosanero che nel primo turno playoff affronteranno al "Renzo Barbera" il Teramo vittorioso 2-0 sulla Viterbese. Pareggia in rimonta il Catania in quel di Foggia e spedisce proprio i rossoneri al nono posto in classifica. chiude al secondo posto in classifica il Catanzaro che pareggia 2-2 in casa, pari anche per l'Avellino che a pari punti si deve comunque accontentare del terzo posto. Tre punti per il Bari che si prende la quarta piazza, quinta la Juve Stabia e sesto il Catania.risultati ... Leggi su mediagol (Di domenica 2 maggio 2021) 38a giornata del campionato diC (C).Si è chiusa la stagione regolare del campionato diC che ha visto ildi mister Filippire alposto in classifica. Un piazzamento non auspicabile solo qualche mese fa per i rosanero che nel primo turno playoff affronteranno al "Renzo Barbera" ilvittorioso 2-0 sulla Viterbese. Pareggia in rimonta il Catania in quel di Foggia e spedisce proprio i rossoneri al nono posto in classifica.al secondo posto in classifica il Catanzaro che pareggia 2-2 in casa, pari anche per l'Avellino che a pari punti si deve comunque accontentare del terzo posto. Tre punti per il Bari che si prende la quarta piazza, quinta la Juve Stabia e sesto il Catania....

OptaPaolo : 41 - I nerazzurri hanno fatto la differenza nel girone di ritorno: dal 29/30 gennaio ad oggi hanno ottenuto 41 punt… - ProVercelli1892 : ?? | CLASSIFICA La Classifica finale del Girone A di Serie C ?? #NoiConVoi #ProVercelli #LegaPro #SerieC #ForzaPRO - AlessandroProc : Ogni partita pensi di aver toccato il fondo ed invece no eccoci qui. Errori in serie che emergono tutti insieme. Un… - zazoomblog : LIVE – Cavese-Avellino 1-1 Serie C 2020-2021: girone C (DIRETTA) - #Cavese-Avellino #Serie #2020-2021: - ftg_soccer : GOAL! Catanzaro in Italy Serie C: Girone C Catanzaro 1-0 Monopoli GOAL! Jacuipense in Brazil Baiano 1 Vitória 1-1 Jacuipense -