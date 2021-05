Serie C, Giana Erminio-Pistoiese: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 2 maggio 2021) Questo pomeriggio alle 17.30, allo stadio Città di Gorgonzola, la Giana Erminio ospita la Pistoiese nella gara valida per l’ultima giornata del girone A di Serie C. Sarà uno scontro cruciale in ottica playout con i padroni di casa che proveranno un disperato tentativo di agganciare la Carrarese. Gli ospiti invece, hanno bisogno di una vittoria per scampare sicuramente alla retrocessione diretta. Ecco le ultime su Giana Erminio-Pistoiese. Il momento della Giana Erminio Ultima chiamata per la Giana Erminio per cercare di evitare i play-out. Una vittoria tuttavia, potrebbe non bastare, perché molto dipenderà anche dai risultati di Carrarese e Pergolettese. Attualmente la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 maggio 2021) Questo pomeriggio alle 17.30, allo stadio Città di Gorgonzola, laospita lanella gara valida per l’ultima giornata del girone A diC. Sarà uno scontro cruciale in ottica playout con i padroni di casa che proveranno un disperato tentativo di agganciare la Carrarese. Gli ospiti invece, hanno bisogno di una vittoria per scampare sicuramente alla retrocessione. Ecco le ultime su. Il momento dellaUltima chiamata per laper cercare di evitare i play-out. Una vittoria tuttavia, potrebbe non bastare, perché molto dipenderà anche dai risultati di Carrarese e Pergolettese. Attualmente la ...

