Serie C, Foggia-Catania: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 2 maggio 2021) In campo per la disputa del turno 38 di Serie C: nel girone C grande sfida al Pino Zaccheria tra Foggia-Catania. I pugliesi consci del piazzamento playoff alla ricerca della serendipità smarrita nelle ultime uscite. Ospiti siciliani, invece, per suggellare un periodo di forma eccellente in virtù del quarto posto da tenere strettissimo. Di seguito l’analisi pregara della sfida delle 20:30. Il momento del Foggia I satanelli, freschi di caduta negli inferi, tornano in campo per ostracizzare un momento di forma al limite del presentabile. I rinvii covid, la ripartenza con tre sconfitte nelle ultime quattre siglando un unico gol. I rossoneri di Marchionni hanno sì blindato il piazzamento playoff (con una soglia punti risicata) ma sono chiamati a redimersi in ottica accoppiamenti. La prima fase spareggio è assicurata e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 maggio 2021) In campo per la disputa del turno 38 diC: nel girone C grande sfida al Pino Zaccheria tra. I pugliesi consci del piazzamento playoff alla ricerca della serendipità smarrita nelle ultime uscite. Ospiti siciliani, invece, per suggellare un periodo di forma eccellente in virtù del quarto posto da tenere strettissimo. Di seguito l’analisi pregara della sfida delle 20:30. Il momento delI satanelli, freschi di caduta negli inferi, tornano in campo per ostracizzare un momento di forma al limite del presentabile. I rinvii covid, la ripartenza con tre sconfitte nelle ultime quattre siglando un unico gol. I rossoneri di Marchionni hanno sì blindato il piazzamento playoff (con una soglia punti risicata) ma sono chiamati a redimersi in ottica accoppiamenti. La prima fase spareggio è assicurata e ...

gontxo15 : RT @footballia3: NOVITÀ! #ParmaCalcio vs. #CalcioFoggia Serie A 1994-1995 partita completa - TgrRaiSicilia : #SerieC, @Palermofficial e @Catania cercano il miglior piazzamento per i playoff Per le siciliane l'ultima di campi… - LaMerlettaia : @matteapollo82 qui venivano a fare le ferie le famiglie aristocratiche milanesi. Sul territorio comunale sorge la p… - robruvolo : RT @TgrRaiSicilia: #Calcio. Domenica alle 20,30 si chiude la stagione regolare del #campionato di serie C. #Catania e #Palermo in trasferta… - TgrRaiSicilia : #Calcio. Domenica alle 20,30 si chiude la stagione regolare del #campionato di serie C. #Catania e #Palermo in tras… -