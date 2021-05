Serie C, Feralpisalò-Perugia: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 2 maggio 2021) Questo pomeriggio alle 15, allo stadio Lino Turina, la Feralpisalò ospita il Perugia nell’ultimo incontro della stagione regolare del girone B di Serie C. Una partita assolutamente da non perdere, che sarà decisiva in ottica promozione. Gli ospiti infatti hanno bisogno di un successo per mantenere il primato e l’accesso alla Serie B. Quinto posto da difendere invece per i padroni di casa: ecco le ultime sulla sfida Feralpisalò-Perugia. Il momento della Feralpisalò La Feralpisalò si appresta a chiudere la stagione ospitando l’attuale capolista. Al momento i verdeazzurri non hanno quasi più nulla da chiedere a questa stagione regolare e si stanno preparando al meglio per i play-off. Ad ogni modo, nella gara di questo pomeriggio i lombardi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 maggio 2021) Questo pomeriggio alle 15, allo stadio Lino Turina, laospita ilnell’ultimo incontro della stagione regolare del girone B diC. Una partita assolutamente da non perdere, che sarà decisiva in ottica promozione. Gli ospiti infatti hanno bisogno di un successo per mantenere il primato e l’accesso allaB. Quinto posto da difendere invece per i padroni di casa: ecco le ultime sulla sfida. Il momento dellaLasi appresta a chiudere la stagione ospitando l’attuale capolista. Al momento i verdeazzurri non hanno quasi più nulla da chiedere a questa stagione regolare e si stanno preparando al meglio per i play-off. Ad ogni modo, nella gara di questo pomeriggio i lombardi ...

