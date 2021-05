Serie C, Cavese-Avellino: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 2 maggio 2021) La Cavese è matematicamente ai playout mentre l’Avellino darà battaglia al Catanzaro per il secondo posto. È questo il punto di partenza di Cavese-Avellino, che alle 20.30 si affronteranno al “Simonetta Lamberti”. Il Girone C di Serie C ha ancora poco da regalare, nonostante le gare da recuperare, con quasi tutte le posizioni già assegnate ed una 38a giornata che si preannuncia piena di sorprese. Il momento della Cavese Scatto d’orgoglio nelle ultime giornate per il fanalino di coda del Girone C, senza considerare il Trapani a zero. Due vittorie, con Teramo e Turris, nelle ultime 3 che fanno ben sperare in vista dei playout. In mezzo, però, mesi interi senza vittorie, come la striscia di 10 sconfitte consecutive messe in fila tra febbraio ed aprile. Il momento ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 maggio 2021) Laè matematicamente ai playout mentre l’darà battaglia al Catanzaro per il secondo posto. È questo il punto di partenza di, che alle 20.30 si affronteranno al “Simonetta Lamberti”. Il Girone C diC ha ancora poco da regalare, nonostante le gare da recuperare, con quasi tutte le posizioni già assegnate ed una 38a giornata che si preannuncia piena di sorprese. Il momento dellaScatto d’orgoglio nelle ultime giornate per il fanalino di coda del Girone C, senza considerare il Trapani a zero. Due vittorie, con Teramo e Turris, nelle ultime 3 che fanno ben sperare in vista dei playout. In mezzo, però, mesi interi senza vittorie, come la striscia di 10 sconfitte consecutive messe in fila tra febbraio ed aprile. Il momento ...

