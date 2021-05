Serie B | un turno a dieci giocatori | Falcone squalificato per bestemmia

(Di domenica 2 maggio 2021) Il giudice sportivo diB ha decretato undi squalifica per 10dellacadetta, tra i quali spicca Wladimiro. L’estremo difensore del Cosenza è stato sanzionato per aver emesso un’esclamazione blasfema, corrispondente a una, esattamente al 48? del secondo tempo della sfida contro il Pescara. Oltre la particolare squalifica per il portiere del club cosentino, anche altri 9 calciatori sono citati nel referto di Emilio Battaglia; Yao, Aramu, Benedetti, Brosco, Buchel, Camigliano, Castagnetti, Majer e Veseli saranno obbligati a saltare la prossima giornata di campionato. Le blasfemie sono sempre meno tollerate dagli enti decisionali delleprofessionistiche italiane, pecualiarità nostrana peraltro, anche perché più facilmente ...

IAMCALCIOSALERN : Serie B: dieci calciatori saltano il prossimo turno - sportli26181512 : Serie B, Falcone del Cosenza squalificato con la prova tv: Sono in tutto 10 i giocatori fermati dal giudice sportiv… - SalernoSport24 : Chi sono gli squalificati per il prossimo turno? #SerieBKT #calcio #giudcesportivo - citynowit : Spicca il big match tra Monza e Lecce che vale la serie A, ma ogni singolo incontro ha grande interesse. L'attuale… - FANTASYTEAM4 : Trentaquattresima giornata di Serie A! Prosegue la trentaquattresima giornata di Serie A, con sei partite di sputa… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie turno

TUTTO mercato WEB

... tutti per una giornata, dopo la trentacinquesima giornata del campionato diB. Il portiere del Cosenza , Wladimiro Falcone , è stato fermato per una seguito della prova tv: "il ...L'Empoli ospita il Cosenza, riflettori puntati su Monza - Lecce EMPOLI " La trentaseiesima giornata del campionato diB 2020/2021 si gioca tutta d'un fiato ininfrasettimanale, martedì 2 ...Il giudice sportivo di Serie B ha decretato un turno di squalifica per 10 giocatori della serie cadetta, tra i quali spicca Wladimiro Falcone. L'estremo difensore del Cosenza è stato sanzionato per av ...GIUDICE SPORTIVO FALCONE - Squalifica per un turno a dieci giocatori, Lo ha deciso il giudice sportivo dopo la 35a giornata della Serie BKT.