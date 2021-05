Serie A, Sassuolo-Atalanta: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di domenica 2 maggio 2021) Il match della trentaquattresima in programma questo pomeriggio alle 15:00 al Mapei Stadium è Sassuolo–Atalanta. La gara può rivelarsi decisiva in chiave europea, con le due squadre pronte a darsi battaglia. Il Sassuolo e l’Atalanta sono due delle compagini più apprezzate del campionato, grazie a un gioco offensivo e propositivo, in linea con i ritmi europei che tanto mancano in Italia. L’Atalanta ha ormai preso una rincorsa dritta verso il traguardo chiamato Champions League e non ha intenzione di fermarsi. Il successo contro il Bologna nell’ultima uscita ha certificato, qualora ce ne fosse bisogno, il grande valore dei ragazzi di Gasperini. Il Sassuolo è allo stesso modo in un periodo di particolare forma, con grandi risultati alle spalle, tra cui il successo contro il Milan e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 maggio 2021) Il match della trentaquattresima in programma questo pomeriggio alle 15:00 al Mapei Stadium è. La gara può rivelarsi decisiva in chiave europea, con le due squadre pronte a darsi battaglia. Ile l’sono due delle compagini più apprezzate del campionato, grazie a un gioco offensivo e propositivo, in linea con i ritmi europei che tanto mancano in Italia. L’ha ormai preso una rincorsa dritta verso il traguardo chiamato Champions League e non ha intenzione di fermarsi. Il successo contro il Bologna nell’ultima uscita ha certificato, qualora ce ne fosse bisogno, il grande valore dei ragazzi di Gasperini. Ilè allo stesso modo in un periodo di particolare forma, con grandi risultati alle spalle, tra cui il successo contro il Milan e ...

CarolRadull : Serie A Fixtures Lazio vs. Genoa 1.30pm Bologna vs. Fiorentina 4pm Napoli vs. Cagliari 4pm Sassuolo vs. Atalant… - SkySport : Probabili formazioni di Sassuolo-Atalanta ? #SassuoloAtalanta Fischio d'inizio alle 15 LIVE su Sky Sport 253… - FootballtipsNG : Serie A, Sassuolo vs Atalanta, PREDICTION: 1 - 2 - Ghanabettips : Serie A, Sassuolo vs Atalanta, PREDICTION: 1 - 2 - jackpotKE : Serie A, Sassuolo vs Atalanta, PREDICTION: 1 - 2 -